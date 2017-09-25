Кого Ангела Меркель возьмет в правящую коалицию

Лидеру немецких консерваторов Ангеле Меркель удалось устоять на выборах в Бундестаг и привести блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) к победе. Она в четвертый раз станет главой кабмина, если сможет сформировать коалицию большинства. Но задача эта представляется непростой, а в результате, скорее всего, правительство будет весьма неустойчивым.

Согласно официальным предварительным результатам, ХДС/ ХСС победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за которую проголосовали 20,5% немцев. Правую "Альтернативу для Германии" (АдГ) поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, Левую партию - 9,2%, "зеленых" - 8,9%.

С арифметической точки зрения возможны две правящие коалиции: первая - блок Меркель и социал-демократы; вторая - блок Меркель, "зеленые" и либералы.

Уход в оппозицию

СДПГ, показав столь низкий результат, еще накануне объявила о намерении уйти в оппозицию. Однако Меркель в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Берлине, пообещала поговорить с социал-демократами на предмет сотрудничества. Ее предложение лидер социал-демократов Мартин Шульц повторно отверг 25 сентября.

"Можно говорить сколько угодно, но избиратель поручил нам уйти в оппозицию", - сказал он. Шульц также абсолютно четко заявил, что "никогда не будет министром в правительстве Меркель".

СДПГ, нынешний партнер ХДС/ХСС по коалиции, видит теперь свою задачу в противостоянии вчерашнему союзнику. Целью же этого предприятия, по мнению Шульца, должно быть возвращение социал-демократов через четыре года к власти. Причем в статусе сильнейшей партии в парламенте. "В будущем мы хотим быть не только оппозиционной партией, чтобы критиковать власть, но и впоследствии повести страну вперед с позиций социал-демократов", - сказал он.

Однако Меркель даже столь категоричные заявления Шульца не смутили. "Я услышала заявление СДПГ. Но мы будем оставаться в контакте", - отметила она.

По ее словам, главная цель - формирование стабильного правительства. И в этом деле Меркель вряд ли может представить более комфортного партнера, чем социал-демократы.

Такая реакция лидера ХДС говорит еще и о том, что СДПГ нанесла ей самый болезненный удар, который только могла - ослабила ее позиции в коалиционных переговорах в рамках альтернативного формата - с участием "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП). Ведь фактически у Меркель попросту нет другого выбора, как пойти на компромиссы с либералами. В ином случае грозят перевыборы, которые, по мнению немецких наблюдателей, еще больше укрепят правые силы.

"Ямайский вариант"

В понедельник лидеры "зеленых" и свободных демократов, выступая на нескольких пресс-конференциях, дали понять, что к переговорам с консерваторами во главе с Меркель готовы. Проявились, однако, и разногласия, которые, как и прогнозировали наблюдатели, могут серьезно осложнить консультации.

В частности, "зеленые" требуют ввести запреты на использование дизельных автомобилей и сократить долю угольной энергетики. А СвДП, которые во многом отстаивают интересы бизнеса, считают эти требования неприемлемыми. С другой стороны, консерваторы стремятся усилить в Германии меры безопасности, ограничить миграцию вплоть до введения лимита на прием беженцев. "Зеленым" такая позиция также не придется по духу.

По вопросу отношений с Россией среди потенциальных партнеров также нет единства. Так, СвДП вряд ли будет стремиться к ужесточению санкций в отношении России, которые бьют по немецкому бизнесу. "Зеленые" же, напротив, традиционно критически относятся к проводимой российскими властями политике и видят в РФ в целом противника западных либеральных ценностей. Такой курс, если они будут настаивать на нем в новом правительстве, неизбежно натолкнется на противодействие со стороны как СвДП, так и Христианско-социального союза Баварии, компании которой поддерживают тесные связи с Россией.

По сложившейся практике руководство внешнеполитическим ведомством переходит к младшему партнеру по коалиции. Поэтому многое в этом плане будет зависеть и от того, какой из партий достанется пост главы МИД.

Этот вариант формирования правящей коалиции в ФРГ(блок ХДС/ХСС, свободные демократы и "зеленые") получил название "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии, и совпадающим с цветами флага Ямайки.

"Закрыть правый фланг"

Непростые коалиционные переговоры с "зелеными" и СвПД могут оказаться далеко не единственной проблемой Меркель на предстоящие недели. Сложности могут ее поджидать и в общении с коллегами из "сестринской" баварской партии.

Дело в том, что ХСС в Баварии по итогам выборов в Бундестаг получил рекордно низкий результат - около 39%, потеряв более 10% голосов. При этом в регионе резко укрепились позиции правой "Альтернативы для Германии". По словам лидера ХСС Хорста Зеехофера, партии предстоит "закрыть правый фланг", чтобы избежать дальнейшего оттока голосов к АдГ.

ХСС уже давно настаивает на введении обязательных квот на прием беженцев в размере 200 тыс. человек в год и называет отказ Меркель от этой инициативы одной из причин провала на выборах. В понедельник на пресс-конференции журналисты долго "пытали" Зеехофера, будет ли он и впредь настаивать на введении квот, однако так и не получили однозначного ответа. Лидер ХСС подчеркнул, что партия готова участвовать в коалиционных переговорах, но заметил, что внутри блока следует "все подготовить таким образом, чтобы была единая линия". "Нельзя пойти на зондирующие переговоры, если ХДС и ХСС по этому вопросу [приема беженцев] не будут иметь единой позиции", - добавил Зеехофер.

Так что именно младший партнер ХДС как нарочно может стать головной болью для Меркель. ХСС считает себя выразителем интересов жителей Баварии на федеральном уровне. В следующем году в земле пройдут выборы в ландтаг, а в свете исторических потерь среди избирателей, которые понес Христианско-социальный союз у себя на родине, вряд ли Зеехофер просто откажется от своих требований в угоду канцлеру. Но жесткий миграционный курс ХСС вряд ли найдет понимание прежде всего у "зеленых".

Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков