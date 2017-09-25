В Лондоне заявили о готовности обсуждать размер счета за "развод" с ЕС

/БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Великобритания готова обсуждать параметры финансовых договоренностей с ЕС в рамках переговоров по Brexit, однако требует от коллег прогресса в дискуссиях относительно будущих отношений Лондона и Брюсселя. Об этом заявил в понедельник министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис перед началом четвертого раунда переговоров с ЕС.

"Что касается финансового урегулирования, то Великобритания исполнит обязательства, которые она сделала во время своего членства. Но, безусловно, поставить точку в этом вопросе получится лишь в контексте отношений нового глубокого партнерства с Евросоюзом", - сказал он.

В ЕС не раз говорили, что готовы перейти ко второму этапу переговоров, во время которых будет поднята тема будущих торговых отношений с Великобританией, лишь после завершения нынешней стадии переговоров. Для этого, как полагают в Брюсселе, необходимо достичь договоренности по теме границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, правам граждан ЕС, проживающих в Великобритании и наоборот и, что самое важное, определиться с размером счета за "развод" с Лондоном.

Тем временем британские переговорщики настаивают на том, чтобы эти темы обсуждали параллельно, требуя от европейских коллег большей сговорчивости. Именно на это и обратил в понедельник внимание Дэвис. "Мы представляем конкретные предложения, нет никаких отговорок, чтобы стоять на пути прогресса. Необходим прагматизм с обеих сторон, чтобы достичь прогресса, и я надеюсь, что мы этого добьемся", - сказал он.

Министр заметил, что в основе нынешних дискуссий будут лежать как технические наработки предыдущих раундов, так и предложения, сформулированные 22 сентября во время речи в Италии премьер-министром Терезой Мэй. "Этот раунд будет строиться на технической работе, начатой на предыдущих раундах и на конкретных предложениях, сделанных во время речи во Флоренции", - отметил Дэвис. В своем программном выступлении по теме Brexit Мэй сказала, что Великобритания готова выполнять свои обязательства перед ЕС вплоть до 2020 года, а также заявила о намерении согласовать двухлетний переходный период после формального прекращения членства в марте 2019 года.

Нынешний раунд переговоров продлится до 28 сентября.