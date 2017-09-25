Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Лондоне заявили о готовности обсуждать размер счета за "развод" с ЕС

Международная панорама
25 сентября, 20:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 25, сентября. /ТАСС

Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подчеркнул, что эта тема будет рассматриваться только в комплексе со всеми остальными

Поделиться
Материал из 1 страницы

/БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Великобритания готова обсуждать параметры финансовых договоренностей с ЕС в рамках переговоров по Brexit, однако требует от коллег прогресса в дискуссиях относительно будущих отношений Лондона и Брюсселя. Об этом заявил в понедельник министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис перед началом четвертого раунда переговоров с ЕС.

Смотрите также

Во избежание хаоса: что нужно знать о британском билле об отмене законов ЕС

"Что касается финансового урегулирования, то Великобритания исполнит обязательства, которые она сделала во время своего членства. Но, безусловно, поставить точку в этом вопросе получится лишь в контексте отношений нового глубокого партнерства с Евросоюзом", - сказал он.

В ЕС не раз говорили, что готовы перейти ко второму этапу переговоров, во время которых будет поднята тема будущих торговых отношений с Великобританией, лишь после завершения нынешней стадии переговоров. Для этого, как полагают в Брюсселе, необходимо достичь договоренности по теме границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, правам граждан ЕС, проживающих в Великобритании и наоборот и, что самое важное, определиться с размером счета за "развод" с Лондоном.

Смотрите также

Процедура выхода из Европейского союза. Досье

Тем временем британские переговорщики настаивают на том, чтобы эти темы обсуждали параллельно, требуя от европейских коллег большей сговорчивости. Именно на это и обратил в понедельник внимание Дэвис. "Мы представляем конкретные предложения, нет никаких отговорок, чтобы стоять на пути прогресса. Необходим прагматизм с обеих сторон, чтобы достичь прогресса, и я надеюсь, что мы этого добьемся", - сказал он.

Министр заметил, что в основе нынешних дискуссий будут лежать как технические наработки предыдущих раундов, так и предложения, сформулированные 22 сентября во время речи в Италии премьер-министром Терезой Мэй. "Этот раунд будет строиться на технической работе, начатой на предыдущих раундах и на конкретных предложениях, сделанных во время речи во Флоренции", - отметил Дэвис. В своем программном выступлении по теме Brexit Мэй сказала, что Великобритания готова выполнять свои обязательства перед ЕС вплоть до 2020 года, а также заявила о намерении согласовать двухлетний переходный период после формального прекращения членства в марте 2019 года.

Нынешний раунд переговоров продлится до 28 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"
2
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
3
Пхеньян заявил, что имеет право сбивать бомбардировщики США
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Новые ограничения на въезд в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама