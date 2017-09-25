Венесуэла стремится к диалогу с США, но ответит на возможное нападение

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Венесуэла стремится к диалогу с США, но на возможное нападение с американской стороны ответит тем же. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса после выступления на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он назвал "новым актом агрессии" ограничения на въезд своих граждан в США. "Мы ищем диалога, мы ищем каналы [для контактов] с администрацией Трампа. Нам нужно остановить безумие и нерациональное поведение", - сказал министр.

По его словам, Венесуэла - это "суверенная страна, которая строит свою социалистическую демократию". "Мы открыты для диалога, но если подвергнемся нападению, то ответим таким же образом. Надеемся, что этого никогда не произойдет", - подчеркнул Хорхе Арреаса.