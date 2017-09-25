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Порошенко подписал новый закон "Об образовании"

Международная панорама
25 сентября, 21:05 UTC+3 КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

В МИД РФ ранее заявили, что документ противоречит конституции Украины, ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Украины подписал закон Украины номер 2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной радой Украины 5 сентября 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Порошенко, образовательная реформа является ключевой. "Это одна из главных реформ, ибо никакой другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил он.

Президент особо подчеркнул, что закон "повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе", а также обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

"Украина и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - отметил Порошенко.

Он обратился в министерство иностранных дел и министерство образования с поручением провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Закон вызвал негодование

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", он уже подписан спикером Рады и передан на подпись президенту. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что отменил визит на Украину, который он должен был нанести в октябре, из-за принятия в этой стране нового закона об образовании.

Руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар заявил 21 сентября, что Украина может потерять друга в лице Венгрии после подписания украинским президентом нового закона об образовании.

МИД РФ в свою очередь заявил, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

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Персоны
Йоханнис, Клаус Порошенко, Петр Алексеевич
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Греция Польша Россия Украина Венгрия Румыния Болгария Молдавия
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