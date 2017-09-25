"Ахмат" обыграл "Рубин" в 11-м туре чемпионата России по футболуСпорт 25 сентября, 21:24
Порошенко подписал новый закон "Об образовании"Международная панорама 25 сентября, 21:05
Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президентаНаука 25 сентября, 20:58
Мутко: инспекционный визит может развеять опасения ФИФА по стадиону ЧМ-2018 в СамареСпорт 25 сентября, 20:53
Мутко: нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа ЧМ-2018 будет выполненаСпорт 25 сентября, 20:46
Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лабораторииСпорт 25 сентября, 20:45
Мутко: Россия должна иметь свою сильную антидопинговую организациюСпорт 25 сентября, 20:44
СМИ: власти Иракского Курдистана попросили население после плебисцита не стрелять в воздухМеждународная панорама 25 сентября, 20:40
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь РоссииОбщество 25 сентября, 20:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон "Об образовании". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Украины подписал закон Украины номер 2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной радой Украины 5 сентября 2017 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению Порошенко, образовательная реформа является ключевой. "Это одна из главных реформ, ибо никакой другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил он.
Президент особо подчеркнул, что закон "повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе", а также обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.
"Украина и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - отметил Порошенко.
Он обратился в министерство иностранных дел и министерство образования с поручением провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.
Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", он уже подписан спикером Рады и передан на подпись президенту. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что отменил визит на Украину, который он должен был нанести в октябре, из-за принятия в этой стране нового закона об образовании.
Руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар заявил 21 сентября, что Украина может потерять друга в лице Венгрии после подписания украинским президентом нового закона об образовании.
МИД РФ в свою очередь заявил, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.