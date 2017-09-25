Вопреки угрозам и критике: иракские курды провели референдум, грозящий взорвать регион

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Иракские курды сделали в понедельник важный шаг на пути самоопределения и обретения независимости. Невзирая на критику, угрозы и возможные последствия, курдский регион проголосовал на референдуме.

И хотя его лидеры утверждают, что не намерены сразу же объявлять себя независимыми и отделятся от Ирака в случае позитивного исхода плебисцита, мало кто сомневается в том, что дальнейшие односторонние шаги грозят взорвать регион, а на карте Ближнего Востока уже совсем скоро может появиться новая горячая точка.

Мирный референдум

Как передавали курдские телеканалы, у избирательных участков, открывших свои двери в утренние часы, выстраивались многокилометровые очереди желающих проголосовать. На момент закрытия участков средняя явка составила 78,7% при том, что зарегистрировано было 5,2 млн человек.

За ходом голосования, проходившего в провинциях Эрбиль, Сулеймания, Дахук, Киркук и частично в Найнаве и Дияле, следили порядка 400 приглашенных из-за рубежа наблюдателей и 2 тыс. местных волонтеров. Референдум освещали свыше 600 журналистов, треть - представители иностранных СМИ. Безопасность и правопорядок обеспечивали курдские военизированные формирования "пешмерга" и отряды местной полиции.

За все время голосования беспорядков и столкновений зафиксировано не было. По завершении работы участков начался подсчет голосов. Официальные результаты, как ожидается, будут озвучены не ранее вечера вторника. По некоторым данным, первые цифры могут поступить в ближайшие часы.

Багдад отвечает

В отличие от миролюбивой и даже торжественной атмосферы, царящей на участках, в Багдаде ситуация накалилась до предела. Совет представителей (парламент) Ирака еще до обнародования официальных результатов плебисцита принял пакет мер, направленных против Иракского Курдистана. Законодатели одобрили полное закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе курдского региона с соседними государствами; потребовали от главнокомандующего, премьер-министра Хейдара аль-Абади направить войска в богатый нефтью Киркук и другие области, на которые претендует Эрбиль, для защиты местного населения.

Парламент также одобрил в понедельник законопроект, предусматривающий отстранение от работы чиновников и госслужащих, принявших участие в проведении референдума о независимости курдского региона.

Сообщалось, что все меры против курдского региона принимаются в координации с "заинтересованными странами", имея в виду пограничные Иран, Турцию и Сирию, выступающие против референдума.

Кроме того, ВС Ирака начали совместные маневры с армией Турции на границе двух государств.

Ситуация в Киркуке

Напряженной остается ситуация в северной нефтяной столице Ирака - Киркуке, решившей наперекор центральным властям принять участие в референдуме.

Как сообщали СМИ, по завершении референдума региональное правительство Киркука объявило в провинции комендантский час. Опальный губернатор Наджм-ад-Дин Карим призвал жителей после завершения голосования воздержаться от празднования на улицах и оставаться в своих домах до дальнейшего уведомления.

Заявление руководства Киркука прозвучало на фоне сообщения ряда арабских СМИ, что после приказа аль-Абади об обеспечении безопасности иракцев на подконтрольных Эрбилю территориях, в частности Киркука, шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" взяло курс на этот город.

В шиитском ополчении, входящем в состав армии республики, опровергли наличие столкновений с курдскими формированиями "пешмерга", контролирующими Киркук.

Заявления курдских властей

Курдское руководство в день референдума, в основном, воздерживалось от каких-либо заявлений и комментариев. Единственным, кто выступил перед журналистами, стал премьер-министр регионального правительства Нечирван Барзани. Он заверил, что Иракский Курдистан не намерен в одночасье провозглашать независимость от Багдада, а наоборот настроен на диалог.

Также Барзани обратился к соседним государствам, в частности, Турции, заверив, что курдская автономия Ирака "никому не угрожает" и "останется фактором стабильности в регионе".

Турция "наступает"

После того, как начался референдум в Иракском Курдистане, на Эрбиль обрушился шквал критики и угроз со стороны официальных турецких лиц. Сначала МИД республики опубликовал на своем сайте заявление о том, что "итоги плебисцита не будут иметь законной силы как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Ирака".

Потом ряд турецких СМИ сообщил о частичном закрытии одного из крупнейших КПП "Хабур" на турецко-иракской границе. В сообщениях отмечалось, что запрет введен на проход и въезд со стороны Ирака. Однако, спустя буквально час министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи официально опроверг эту информацию. По его словам, Турция лишь "усилила контроль за теми, кто въезжает на территорию республики со стороны Ирака".

Издание Milliyet также напомнило о военных маневрах, которые ВС Турции проводят недалеко от КПП "Хабур" в районе уезда Силопи в провинции Ширнак возле границы с Ираком. Отмечается, что в воскресенье в учениях приняли участие 20 танков, которые отрабатывали, в том числе, наступательные действия.

В полдень премьер-министр Турции Бинали Йылдырым дал обстоятельное интервью ряду турецких телеканалов, во время которого он заявил, что Анкара "рассматривает возможность введения санкций против Эрбиля в трех различных сферах - экономике, политике и военной". Глава кабмина также подчеркнул, что республика может прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана по запросу Багдада. "Контролировать торговлю нефти должен Багдад", - отметил он.

Между тем на Петербургском международном экономическом форуме "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали ряд соглашений, согласно которым российская компания получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой на территории Иракского Курдистана - мощностью 700 тыс. баррелей в сутки.

Президент Турции Тайип Эрдоган также не исключил того, что Анкара перекроет трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории Иракского Курдистана. "Посмотрим, как и кому региональная североиракская администрация [имеется в виду Иракский Курдистан] будет перекачивать и продавать свою нефть. Вентиль же у нас, как только мы его перекроем, все закончится", - сказал Эрдоган.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что республика готова провести военную операцию в Северном Ираке, если после референдума о независимости начнутся нападения на проживающих там туркоман [близкая к туркам народность в Северном Ираке]. По словам министра, "Масуд Барзани в больших должниках у Турции, а если начнутся атаки на туркоман, то начнется военная операция".

Чавушоглу также отметил, что Анкара "прекратит военную подготовку "пешмерга" - курдского ополчения, - которая проходит на тренировочной базе Башика близ Мосула.

Иран выжидает

В свою очередь руководство Ирана после принятого по запросу Багдада решения о закрытии "воздушных границ" с курдской автономией Ирака воздерживается от дальнейшей эскалации и занимает выжидательную позицию. Как заявил представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми, Тегеран "уважает принципы территориальной целостности и суверенитета Ирака и считает любые инициативы, направленные против этого, ошибочными".

Его же сообщение о закрытии сухопутной границы позднее было опровергнуто иранским ведомством.

Об Иракском Курдистане

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района с центром в городе Эрбиль в составе Ирака. Является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

В июне глава региона Масуд Барзани в одностороннем порядке объявил о планах провести референдум о независимости Иракского Курдистана, а затем парламентские и президентские выборы. По мере приближения к установленной дате - 25 сентября - обстановка в регионе становилась напряженнее, не помогли ни посреднические усилия ряда стран, ни альтернативные пути урегулирования разногласий между Эрбилей и Багдадом, ни давление международного сообщества.

Центральное правительство однозначно назвало шаг Эрбиля неконституционным и угрожающим единству Ирака. Эту позицию Багдада поддержали все ветви власти, включая Федеральный суд, распорядившись отменить плебисцит.

Против его проведения высказались также Анкара и Тегеран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран.