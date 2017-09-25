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Лидер Палестины произнес самую долгую речь на Генассамблее ООН

Международная панорама
25 сентября, 22:36 UTC+3 ООН ООН 25, сентября. /ТАСС

Выступление президента США Дональда Трампа - на втором месте по длительности

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ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас произнес самую продолжительную речь на завершившейся общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь председателя ГА Бренден Варма, палестинский лидер говорил 43 минуты - на две минуты дольше, чем президент США Дональд Трамп.

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"Самая продолжительная речь - 43 минуты - была произнесена президентом Государства Палестина во второй день [дебатов]. Второе место - за президентом США Дональдом Трампом. Он выступал в течение 41 минуты в первый день [20 сентября]", - сказал он.

Как сообщил ранее в понедельник председатель Генассамблеи Мирослав Лайчак, в общих прениях, которые начались 19 сентября и завершились в понедельник, приняли участие 196 ораторов, в том числе представители государств - членов ООН и наблюдатели от Ватикана, Палестины и Европейского союза. В последний день дебатов выступили представители 11 государств, включая Венесуэлу, Новую Зеландию, Норвегию, Туркмению и Уругвай.

Секретариат ООН рекомендует участникам форума ограничить свою речь 15 минутами. Чтобы выступающий знал, как долго он общается с аудиторией, трибуна в зале Генассамблеи оборудовала специальным световым оборудованием. Пока время есть, на трибуне горит зеленая лампочка, на последней минуте начинает мигать желтая, когда же время вышло, перед глазами выступающего зажигается красный сигнал.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Лайчак, Мирослав
Страны
США Ватикан Палестина
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