Конец системы квот на мигрантов в ЕС: надежды и фиаско

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Ровно два года назад страны ЕС на пике миграционного кризиса приняли двухлетнюю программу расселения 160 тыс. нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. Во вторник, 26 сентября, срок действия этой программы формально прошел. Ее результаты позволяют говорить о полном провале. За два года Евросоюзу удалось переселить из Италии и Греции в другие страны блока лишь 29 тыс. человек, то есть менее одной пятой части от согласованного числа "квотников".
И это при том, что, по данным Евростата, только за 2015 и 2016 годы границы ЕС нелегально пересекли около 3 млн человек, и этот поток, то ослабевая, то вновь усиливаясь, продолжается и сейчас.
Министры внутренних дел 28 стран Евросоюза путем голосования одобрили 22 сентября 2015 года на экстренном заседании в Брюсселе предложение Еврокомиссии о распределении между странами ЕС 160 тыс. мигрантов, прибывших ранее в Италию и Грецию по двум основным маршрутам - через Средиземное море и через Турцию, соответственно. Идея Еврокомиссии заключалась в том, что все 28 членов ЕС должны проявить "европейскую солидарность" и распределить вновь прибывших "ровным слоем" по всей территории ЕС, чтобы снизить демографическую нагрузку на южную приграничную часть Европы.
Брюссель прибегнул к методу голосования, так как единства по этому вопросу в сообществе не было. Несколько стран, включая Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу, а также не входящую в шенген Румынию, проголосовали "против", а Финляндия воздержалась. "Мы бы предпочли достичь договоренности не методом голосования, а путем консенсуса. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать", - сказал тогда журналистам глава МИД председательствовавшего тогда в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.
Таким образом, было сразу понятно, что реализовать это решение Брюсселю будет трудно, хотя лидеры ЕС "кричали" об обратном. "Я могу подтвердить, что ни одна из стран Евросоюза, в том числе страны, голосовавшие против механизма распределения 160 тыс. беженцев, не откажутся принимать беженцев", - говорил Ассельборн.
"Страны проголосовали. Теперь законной обязанностью Еврокомиссии является наблюдение за выполнением этих договоренностей. ЕК должна гарантировать и заставить страны ЕС выполнить нормы приема беженцев, которые они согласовали", - заявил, в свою очередь, замглавы ЕК Франс Тиммерманс.
С самого начала реализация принятой схемы еле двигалась с места. С большим трудом Брюсселю удавалось распределять лишь десятки беженцев, поэтому говорить о сотнях и тем более тысячах человек не приходилось. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества, однако далеко не все государства были готовы принимать беженцев. А страны Вишеградской группы и вовсе откровенно выступали против этой схемы.
Особенно резкой была позиция Венгрии, которую Еврокомиссия обязала принять 1,3 тыс. человек. Польша сначала согласилась принять несколько тысяч мигрантов, но после смены правительства и терактов в Брюсселе изменила свое решение, пояснив эту позицию соображениями безопасности страны. К ним присоединились также Словакия и Чехия.
Позже Венгрия и Словакия подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев. Однако в начале сентября этого года суд этот иск отклонил, заявив, что "механизм ЕК является соразмерным".
Тем не менее, решение суда на практике ничего не изменило. ЕК продолжает твердить, что все страны-члены должны выполнить принятое два года назад решение, а Вишеградская группа отказывается менять свою позицию.
"Теперь предстоит великая битва, от исхода которой будут зависеть последствия этого [решения]. Мы будем бороться с феноменом нелегальной миграции, наша позиция состоит в том, что обязательные квоты - это очень плохое решение, они наносят огромный урон Европе, так как несут огромную угрозу безопасности на всем континенте. Поэтому мы, центральноевропейцы, будем стоять на своем, мы едины", - сказал ранее в интервью глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что позицию его страны разделяют Польша, Словакия и Чехия.
Итак, в результате двухлетних усилий Еврокомиссии, борьбы между странами-членами и судебных разбирательств расселить Брюсселю удалось на сегодняшний день всего 29 тыс. мигрантов из квот на 160 тыс. человек, сообщила в понедельник представитель ЕК Тове Эрнст. Это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе, срок действия которой истекает во вторник, 26 сентября. "К настоящему моменту из Греции и Италии расселены [по остальным странам ЕС] 29 тыс. человек, еще около 10 тыс. нуждаются в транспортировке", - заявила она.
Представитель ЕК высказала мнение, что страны ЕС будут обязаны завершить расселение этих остающихся 10 тыс. человек, "которые уже зарегистрированы и имеют право на переселение", хотя формально эта программа со вторника подходит к концу. Согласятся ли с такой постановкой вопроса сами страны ЕС, четыре из которых вообще отказались принимать мигрантов по евроквотам, пока неизвестно.
Эрнст отказалась признать, что система квотного расселения мигрантов из основных стран прибытия - Италии и Греции по всей территории ЕС потерпела фиаско. Она объяснила столь незначительное количество распределенных беженцев тем фактом, что число прибывающих в Грецию беженцев сократилось на 97% после вступления в силу весной 2016 года соглашения ЕС с Турцией о выделении Анкаре €3 млрд в обмен на значительное ужесточение контроля границы.
Чем ближе подходила дата истечения срока схемы распределения беженцев, тем сильнее становилось давление на Еврокомиссию со стороны журналистов, которые справедливо пытались узнать, а что дальше? Введет ли Брюссель санкции против стран-членов, чтобы заставить их выполнить свои обязательства? Будет ли продлен срок действия схемы или ее вовсе отменят? На эти и другие многочисленные вопросы еврокомиссары и руководство ЕК прямых ответов не давали, повторяя лишь то, что "все страны-члены должны выполнить взятые на себя обязательства".
Однако в середине сентября ЕК объявила о том, что собирается предложить еще одну схему распределения беженцев по странам Евросоюза. "Через две недели, 27 сентября, мы выступим с новым предложением", - сказала представитель ЕК Наташа Берто, отказавшись уточнить подробности.
Как сообщают европейские источники, речь может пойти о распределении дополнительных 40 тыс. беженцев. Но пока непонятно, по всем ли странам Евросоюза и означает ли это, что прежняя схема будет отменена. Однако очевидно, что проблема миграционного кризиса не скоро перестанет быть камнем преткновения в отношениях между странами - членами Евросоюза, которые и так переживают не лучшие времена сейчас. И, возможно, прогнозу главы МИД Венгрии о предстоящей "великой битве" суждено сбыться.
Однако главная проблема не в этом. Расселение зарегистрированных и прошедших процедуры предоставления убежища беженцев из Италии и Греции - это лишь частность. Главный вопрос - как интегрировать в европейское общество сотни тысяч мигрантов, которые перемещаются по Европе, оставаясь на нелегальном положении. Их власти стран ЕС неспособны даже посчитать, не то что снабдить легальными источниками средств к существованию, или хотя бы заставить пройти курсы интеграции, где приехавшим за "европейской мечтой" выходцам из Африки и Азии в течение трех месяцев будут рассказывать, как положено жить в европейском обществе.
Корреспонденты ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин
БРЮССЕЛЬ, 26 сентября.