Конец системы квот на мигрантов в ЕС: надежды и фиаско

Ровно два года назад страны ЕС на пике миграционного кризиса приняли двухлетнюю программу расселения 160 тыс. нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. Во вторник, 26 сентября, срок действия этой программы формально прошел. Ее результаты позволяют говорить о полном провале. За два года Евросоюзу удалось переселить из Италии и Греции в другие страны блока лишь 29 тыс. человек, то есть менее одной пятой части от согласованного числа "квотников".

И это при том, что, по данным Евростата, только за 2015 и 2016 годы границы ЕС нелегально пересекли около 3 млн человек, и этот поток, то ослабевая, то вновь усиливаясь, продолжается и сейчас.

Начиналось со скрипом

Министры внутренних дел 28 стран Евросоюза путем голосования одобрили 22 сентября 2015 года на экстренном заседании в Брюсселе предложение Еврокомиссии о распределении между странами ЕС 160 тыс. мигрантов, прибывших ранее в Италию и Грецию по двум основным маршрутам - через Средиземное море и через Турцию, соответственно. Идея Еврокомиссии заключалась в том, что все 28 членов ЕС должны проявить "европейскую солидарность" и распределить вновь прибывших "ровным слоем" по всей территории ЕС, чтобы снизить демографическую нагрузку на южную приграничную часть Европы.

Брюссель прибегнул к методу голосования, так как единства по этому вопросу в сообществе не было. Несколько стран, включая Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу, а также не входящую в шенген Румынию, проголосовали "против", а Финляндия воздержалась. "Мы бы предпочли достичь договоренности не методом голосования, а путем консенсуса. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать", - сказал тогда журналистам глава МИД председательствовавшего тогда в ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

Таким образом, было сразу понятно, что реализовать это решение Брюсселю будет трудно, хотя лидеры ЕС "кричали" об обратном. "Я могу подтвердить, что ни одна из стран Евросоюза, в том числе страны, голосовавшие против механизма распределения 160 тыс. беженцев, не откажутся принимать беженцев", - говорил Ассельборн.

"Страны проголосовали. Теперь законной обязанностью Еврокомиссии является наблюдение за выполнением этих договоренностей. ЕК должна гарантировать и заставить страны ЕС выполнить нормы приема беженцев, которые они согласовали", - заявил, в свою очередь, замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

Через Суд ЕС

С самого начала реализация принятой схемы еле двигалась с места. С большим трудом Брюсселю удавалось распределять лишь десятки беженцев, поэтому говорить о сотнях и тем более тысячах человек не приходилось. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества, однако далеко не все государства были готовы принимать беженцев. А страны Вишеградской группы и вовсе откровенно выступали против этой схемы.

Особенно резкой была позиция Венгрии, которую Еврокомиссия обязала принять 1,3 тыс. человек. Польша сначала согласилась принять несколько тысяч мигрантов, но после смены правительства и терактов в Брюсселе изменила свое решение, пояснив эту позицию соображениями безопасности страны. К ним присоединились также Словакия и Чехия.

Позже Венгрия и Словакия подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев. Однако в начале сентября этого года суд этот иск отклонил, заявив, что "механизм ЕК является соразмерным".

Тем не менее, решение суда на практике ничего не изменило. ЕК продолжает твердить, что все страны-члены должны выполнить принятое два года назад решение, а Вишеградская группа отказывается менять свою позицию.

"Теперь предстоит великая битва, от исхода которой будут зависеть последствия этого [решения]. Мы будем бороться с феноменом нелегальной миграции, наша позиция состоит в том, что обязательные квоты - это очень плохое решение, они наносят огромный урон Европе, так как несут огромную угрозу безопасности на всем континенте. Поэтому мы, центральноевропейцы, будем стоять на своем, мы едины", - сказал ранее в интервью глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что позицию его страны разделяют Польша, Словакия и Чехия.

Закончилось пшиком

Итак, в результате двухлетних усилий Еврокомиссии, борьбы между странами-членами и судебных разбирательств расселить Брюсселю удалось на сегодняшний день всего 29 тыс. мигрантов из квот на 160 тыс. человек, сообщила в понедельник представитель ЕК Тове Эрнст. Это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе, срок действия которой истекает во вторник, 26 сентября. "К настоящему моменту из Греции и Италии расселены [по остальным странам ЕС] 29 тыс. человек, еще около 10 тыс. нуждаются в транспортировке", - заявила она.

Представитель ЕК высказала мнение, что страны ЕС будут обязаны завершить расселение этих остающихся 10 тыс. человек, "которые уже зарегистрированы и имеют право на переселение", хотя формально эта программа со вторника подходит к концу. Согласятся ли с такой постановкой вопроса сами страны ЕС, четыре из которых вообще отказались принимать мигрантов по евроквотам, пока неизвестно.

Эрнст отказалась признать, что система квотного расселения мигрантов из основных стран прибытия - Италии и Греции по всей территории ЕС потерпела фиаско. Она объяснила столь незначительное количество распределенных беженцев тем фактом, что число прибывающих в Грецию беженцев сократилось на 97% после вступления в силу весной 2016 года соглашения ЕС с Турцией о выделении Анкаре €3 млрд в обмен на значительное ужесточение контроля границы.

Новая старая схема?

Чем ближе подходила дата истечения срока схемы распределения беженцев, тем сильнее становилось давление на Еврокомиссию со стороны журналистов, которые справедливо пытались узнать, а что дальше? Введет ли Брюссель санкции против стран-членов, чтобы заставить их выполнить свои обязательства? Будет ли продлен срок действия схемы или ее вовсе отменят? На эти и другие многочисленные вопросы еврокомиссары и руководство ЕК прямых ответов не давали, повторяя лишь то, что "все страны-члены должны выполнить взятые на себя обязательства".

Однако в середине сентября ЕК объявила о том, что собирается предложить еще одну схему распределения беженцев по странам Евросоюза. "Через две недели, 27 сентября, мы выступим с новым предложением", - сказала представитель ЕК Наташа Берто, отказавшись уточнить подробности.

Как сообщают европейские источники, речь может пойти о распределении дополнительных 40 тыс. беженцев. Но пока непонятно, по всем ли странам Евросоюза и означает ли это, что прежняя схема будет отменена. Однако очевидно, что проблема миграционного кризиса не скоро перестанет быть камнем преткновения в отношениях между странами - членами Евросоюза, которые и так переживают не лучшие времена сейчас. И, возможно, прогнозу главы МИД Венгрии о предстоящей "великой битве" суждено сбыться.

Однако главная проблема не в этом. Расселение зарегистрированных и прошедших процедуры предоставления убежища беженцев из Италии и Греции - это лишь частность. Главный вопрос - как интегрировать в европейское общество сотни тысяч мигрантов, которые перемещаются по Европе, оставаясь на нелегальном положении. Их власти стран ЕС неспособны даже посчитать, не то что снабдить легальными источниками средств к существованию, или хотя бы заставить пройти курсы интеграции, где приехавшим за "европейской мечтой" выходцам из Африки и Азии в течение трех месяцев будут рассказывать, как положено жить в европейском обществе.

Корреспонденты ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября.