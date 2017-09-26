Белый дом: КНДР должна позволить провести инспекцию ядерных объектов перед переговорами

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР должны позволить провести инспекцию своих ядерных объектов и признать готовность отказаться от ядерного оружия, прежде чем Вашингтон начнет вести переговоры с Пхеньяном. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Институте изучения войны.

"Северная Корея должна позволить проведение инспекций своих ядерных объектов и заявить о своей готовности отказаться от ядерного оружия до того, как США начнут вести переговоры с ее правительством", - отметил он.

По словам Макмастера, администрация президента США Дональда Трампа рассмотрела "четыре-пять" вариантов по решению ситуации вокруг Корейского полуострова. "Некоторые более уродливые, чем другие", - признался помощник главы государства.

Он также прокомментировал заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, который сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны. "Мы надеемся, что мы избежим войны, но мы не можем исключить эту возможность", - пояснил Макмастер. Отвечая на вопрос о том, что дает Вашингтону уверенность, что санкции не спровоцируют войну с КНДР, он ответил: "Ничего".

Макмастер также назвал неприемлемым предложение, выдвинутое в мае Россией и Китаем, по заморозке ядерной и ракетной программ КНДР и военных учений США и Республики Корея. "Заморозка для заморозки абсолютно неприемлема", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

9 сентября Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут". Макмастер также подчеркнул, что после сообщений президента в сети микроблогов Пхеньян стал яснее понимать всю серьезность ситуации.