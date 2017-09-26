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В референдуме в Иракском Курдистане приняли участие более 3,3 млн человек

Международная панорама
26 сентября, 1:22 UTC+3 КАИР КАИР 26, сентября. /ТАСС

Как сообщил официальный представитель Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширван Зарари, доля пришедших отдать свой голос на референдуме составила 72,16%

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© AP Photo/Khalid Mohammed

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Более 3,3 млн человек проголосовали в ходе референдума о независимости Иракского Курдистана, который состоялся в понедельник в этом автономном регионе на территории Ирака. Такие данные, как передал во вторник телеканал Al Sumaria, привел официальный представитель Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширван Зарари.

По его словам, "в голосовании приняли участие 3 305 925 человек", зарегистрированных для участия в плебисците в Иракском Курдистане. Зарари отметил, что "доля пришедших отдать свой голос на референдуме составила 72,16%".

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Ранее курдский телеканал Rudaw привел предварительные данные подсчета голосов в некоторых населенных пунктах. Согласно его данным, в отдельных городах Иракского Курдистана за независимость региона выступили более 95% голосовавших.

По информации телеканала, полученной от представителей местных избирательных комиссий, в городе Халабджа провинции Сулеймания за независимость региона высказались 95,4% принявших участие в голосовании. Население Халабджи составляет около 80 тыс. человек.

В населенном пункте Акра (население около 25 тыс. человек) в провинции Найнава, где также проводился референдум, "да" независимому Иракскому Курдистану сказали 97,6% голосовавших. Приводятся также данные о доле принявших участие в референдуме в отдельных регионах. Так, в Эрбиле пришли к урнам для голосования 84% зарегистрированных для участия в плебисците, в Киркуке - почти 79%, в Дахуке - 90%.

Однако эти данные пока официально не подтверждены.

Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершилось в понедельник в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщил ранее избирком, окончательные результаты этого плебисцита будут обнародованы в течение 72 часов.

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