В референдуме в Иракском Курдистане приняли участие более 3,3 млн человек

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Более 3,3 млн человек проголосовали в ходе референдума о независимости Иракского Курдистана, который состоялся в понедельник в этом автономном регионе на территории Ирака. Такие данные, как передал во вторник телеканал Al Sumaria, привел официальный представитель Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму Ширван Зарари.

По его словам, "в голосовании приняли участие 3 305 925 человек", зарегистрированных для участия в плебисците в Иракском Курдистане. Зарари отметил, что "доля пришедших отдать свой голос на референдуме составила 72,16%".

Ранее курдский телеканал Rudaw привел предварительные данные подсчета голосов в некоторых населенных пунктах. Согласно его данным, в отдельных городах Иракского Курдистана за независимость региона выступили более 95% голосовавших.

По информации телеканала, полученной от представителей местных избирательных комиссий, в городе Халабджа провинции Сулеймания за независимость региона высказались 95,4% принявших участие в голосовании. Население Халабджи составляет около 80 тыс. человек.

В населенном пункте Акра (население около 25 тыс. человек) в провинции Найнава, где также проводился референдум, "да" независимому Иракскому Курдистану сказали 97,6% голосовавших. Приводятся также данные о доле принявших участие в референдуме в отдельных регионах. Так, в Эрбиле пришли к урнам для голосования 84% зарегистрированных для участия в плебисците, в Киркуке - почти 79%, в Дахуке - 90%.

Однако эти данные пока официально не подтверждены.

Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершилось в понедельник в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщил ранее избирком, окончательные результаты этого плебисцита будут обнародованы в течение 72 часов.