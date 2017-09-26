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Помощник президента США: Дамаск и Тегеран помогают и одновременно мешают борьбе с ИГ

Международная панорама
26 сентября, 2:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

При этом Герберт Макмастер отметил, что у США есть стратегия для борьбы с дестабилизирующим поведением Ирана и с его возможной программой разработки ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация США считает, что Дамаск и Тегеран одновременно и помогают, и мешают в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Институте изучения войны.

Отвечая на вопрос, помогают ли или же мешают власти Ирана и Сирии в борьбе с ИГ на территории арабской республики, он отметил: "Я бы сказал, что и то, и другое".

При этом Макмастер добавил, что у США "теперь есть стратегия для борьбы как с дестабилизирующим поведением Ирана", так и с его возможной программой разработки ядерного оружия. Однако он ответил отказом на просьбы раскрыть ее.

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Персоны
Макмастер, Герберт
Темы
Ситуация вокруг Ирана Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Иран Сирия
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