Порошенко просит Канаду вновь начать предоставлять Украине разведданные со спутника

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко настоятельно просит канадское правительство возобновить программу по предоставлению Киеву разведывательных данных со спутника Radarsat-2. Об этом он заявил в понедельник телеканалу CBC.

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"Это поможет нам эффективно выполнять минские соглашения", - пояснил он. Порошенко добавил, что ранее уже обращался с такой просьбой к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в том числе обсуждал эту тему в ходе их личной встречи в Торонто 23 сентября.

По решению бывшего консервативного премьер-министра Канады Стивена Харпера с марта 2015 года Оттава начала предоставлять украинским военным "картинку" со своего спутника Radarsat-2 для выявления позиций ополчения Донбасса, а также для отслеживания возможных перемещений техники на российско-украинской границе. В марте 2016 года новое либеральное правительство премьера Трюдо посчитало, что это слишком дорогостоящая программа и закрыло ее. Телеканал отметил, что Канада потратила на это $9,5 млн.

По данным CBC, осенью 2016 года Оттава "дала ясно понять своим украинским коллегам, что решение о прекращении предоставления [разведывательной] информации не будет пересмотрено".