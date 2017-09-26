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Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

Международная панорама
26 сентября, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что гибель Валерия Асапова стала следствием двуличия политики Вашингтона

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не связан с гибелью российского генерала Валерия Асапова в Сирии, о чем ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

"Обвинения, что США поддерживают ИГ (запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" - прим. ТАСС) и причастны к гибели российского командующего, не имеют под собой оснований. У коалиции во главе с США одна объективная цель: разгром ИГ, - утверждается в ее заявлении. - Мы продолжим взаимодействие с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии, однако сделанные российскими должностными лицами комментарии не соответствуют действительности и являются бесполезными".

В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США.

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Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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