Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не связан с гибелью российского генерала Валерия Асапова в Сирии, о чем ранее заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщила в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

"Обвинения, что США поддерживают ИГ (запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" - прим. ТАСС) и причастны к гибели российского командующего, не имеют под собой оснований. У коалиции во главе с США одна объективная цель: разгром ИГ, - утверждается в ее заявлении. - Мы продолжим взаимодействие с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии, однако сделанные российскими должностными лицами комментарии не соответствуют действительности и являются бесполезными".

We'll continue to de-conflict ops with RUS, but comments made by RUS officials untrue and unhelpful. https://t.co/uVxhlzUGNd — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 сентября 2017 г.

В понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США.