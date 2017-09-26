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Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе

Международная панорама
26 сентября, 2:55 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 26, сентября. /ТАСС

Москва "хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для сотрудников" Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил президент Украины в эфире CBC

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украина не приемлет вариант размещения охранной миссии ООН на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил украинский президент Петр Порошенко телеканалу CBC.

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"Конечно, российское предложение [о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе] абсолютно неприемлемо", - сказал Порошенко.

Он также в очередной раз высказался против участия в составе миссии представителей России. "Это абсолютно неприемлемо, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии", - акцентировал Порошенко.

По его мнению, Москва "хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для сотрудников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что абсолютно не по уставу [ООН]".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.

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