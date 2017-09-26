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AFP: Совбез ООН в четверг обсудит ситуацию в Мьянме

Международная панорама
26 сентября, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

С инициативой о проведении слушаний выступили семь стран, в том числе США и Франция

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 28 сентября, заседание по ситуации в Мьянме, где продолжается насилие, вынудившее сотни тысяч человек бежать в соседний Бангладеш.

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Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

С инициативой о проведении слушаний выступили семь стран, среди которых США и Франция. В ходе обсуждения с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отмечает агентство.

13 сентября Совбез ООН провел закрытое совещание по ситуации в Мьянме, по завершении которого осудил насилие в регионе и призвал прекратить его. В этот понедельник запрос в СБ ООН провести открытое заседание по ситуации в мьянманском штате Ракхайн подала Великобритания.

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