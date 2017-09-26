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Госдеп: референдум в Иракском Курдистане приведет к росту нестабильности

Международная панорама
26 сентября, 3:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

США выступают против односторонних шагов любой стороны, направленных на изменение границ, подчеркнула Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Прошедший в понедельник референдум в Иракском Курдистане приведет к росту нестабильности в регионе и затруднит положение его жителей. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Исторически сложившиеся отношения Соединенных Штатов с народом Иракского Курдистана не изменятся в свете сегодняшнего не имеющего обязательной силы референдума. Но мы полагаем, что данный шаг приведет к росту нестабильности и затруднит положение региона и его жителей", - отметила она.

По словам Науэрт, "Соединенные Штаты глубоко разочарованы" решением властей иракской автономии провести референдум, "в том числе и в районах, которые не входят в состав Иракского Курдистана". "Референдум значительно усложнит отношения правительства Иракского Курдистана с властями Ирака и соседних государств, - отметили в Госдепартаменте. - Мы полагаем, что все стороны должны конструктивно участвовать в диалоге с целью улучшить будущее всех иракцев. Соединенные Штаты выступают против насилия и односторонних шагов любой стороны, направленных на изменение границ".

Представитель ведомства напомнила, что "борьба с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") еще не закончена, и экстремистские группировки стремятся использовать нестабильность и разногласия". "Соединенные Штаты поддерживают единый, демократический и процветающий Ирак", - заключила Науэрт.

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Референдум в Иракском Курдистане
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