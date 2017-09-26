NYT: шестеро приближенных Трампа использовали личный почтовый ящик в рабочих целях

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Ближайшие помощники президента США Дональда Трампа использовали в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики. Об этом сообщила газета New York Times.
По сведениям ее источников из числа бывших и действующих официальных лиц, данную практику допускали не менее шести советников Трампа. В их числе дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер. Кроме того, как отмечает газета, в данный список вошли экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, один из ключевых советников Трампа Стивен Миллер и директор Национального экономического совета Гэри Кон.