В офисном здании Сената Конгресса США задержан 181 протестующий

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в понедельник 181 демонстранта в офисном здании, входящем в комплекс Сената Конгресса США в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном заявлении полиции Капитолия.
"Приблизительно в 14:00 (21:00 мск) полиция Капитолия отреагировала на поступившие сообщения о демонстрации в помещении для заседания финансового комитета Сената Конгресса США", - отмечается в документе. Правоохранители задержали демонстрантов после того, как те отказались прекратить "незаконную акцию протеста в помещении для заседания комитета, что привело к приостановке слушаний".
В заявлении полиции не отмечается, против чего выступали активисты, однако американские СМИ указывают, что демонстранты в коридорах офисных зданий призывали против попыток республиканцев реформировать систему медицинского страхования страны.
Полиция Капитолия является в США самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности.