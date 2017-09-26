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СМИ: КНДР усиливает оборону на востоке страны после пролета бомбардировщиков США

Международная панорама
26 сентября, 5:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Как сообщили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, радары КНДР не смогли зафиксировать пролет американских бомбардировщиков

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. КНДР усиливает оборону на восточном побережье страны и перемещает туда свои самолеты после того, как 23 сентября бомбардировщики ВВС США пролетели недалеко от ее границ.

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Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Также ведомство отмечает, что радары КНДР не смогли зафиксировать пролет американских бомбардировщиков, в связи с чем никакой реакции не последовало.

Бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C 23 сентября пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.

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