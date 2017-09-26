СМИ: КНДР усиливает оборону на востоке страны после пролета бомбардировщиков США

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. КНДР усиливает оборону на восточном побережье страны и перемещает туда свои самолеты после того, как 23 сентября бомбардировщики ВВС США пролетели недалеко от ее границ.
Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
Также ведомство отмечает, что радары КНДР не смогли зафиксировать пролет американских бомбардировщиков, в связи с чем никакой реакции не последовало.
Бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C 23 сентября пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.