Власти Ирака отказались обсуждать с курдами итоги референдума о независимости

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Багдад не будет обсуждать с властями Иракского Курдистана итоги референдума о независимости региона. Об этом премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил в телеобращении во вторник утром, когда стали известны первые результаты плебисцита.
"Мы не готовы дискутировать или вступать в диалог по поводу итогов референдума, так как он неконституционен", - цитирует главу иракского правительства телеканал Al Arabiya. Аль-Абади указал, что Багдад способен защитить от насилия всех граждан Ирака, в том числе проживающих на севере и северо-востоке страны, где прошел референдум. Премьер отметил, что в ходе голосования имели место "фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам".
Окончательные итоги прошедшего в понедельник референдума будут подведены в течение 72 часов после его окончания, однако уже сейчас можно говорить о предварительных результатах. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости.