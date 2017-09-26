WP: новые ограничения США на въезд в страну могут затронуть более 65 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Новые ограничения властей США на въезд на территорию государства могут ежегодно затрагивать более 65 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, которая проанализировала данные Госдепартамента.

Речь идет о вероятном отказе в выдаче виз 65 тыс. человек из списка стран, для граждан которых въезд на территорию государства будет ограничен. Однако власти предусмотрели исключения из правил. Так, запрет не касается лиц, у которых, в частности, есть близкие родственники в США.

В перечень стран внесены Чад, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен. Это правило, как сообщил в воскресенье Белый дом, вступает в силу с 18 октября. Согласно тексту, по мнению министерства внутренней безопасности, данные государства "обладают несоответствующими протоколами" в части идентификации лиц и обмена информацией, кроме того, имеются "факторы риска".

Ранее в этом году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Однако федеральные суды приняли решение заблокировать данную инициативу. Таких указов было несколько и до последнего исполнительная и судебные власти вели спор насчет законности таких мер.