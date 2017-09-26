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Прокуратура Южной Кореи попросила суд выдать новый ордер на арест экс-президента страны

Международная панорама
26 сентября, 6:34 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 26, сентября. /ТАСС

Предыдущий ордер на арест истекает 16 октября

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СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении надзорного ведомства.

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Предыдущий ордер на арест, выданный сроком на полгода, истекает 16 октября. Прокуратура мотивировала свой запрос тем, что за отведенный срок не успевает допросить всех свидетелей по делу о коррупции и злоупотреблении властью, главным фигурантом которого является Пак Кын Хе. "Поскольку обвиняемая отвергает все обвинения, необходимо дальнейшее изучение доказательств", - отмечается в документе.

В декабре прошлого года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

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Темы
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