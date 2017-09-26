Прокуратура Южной Кореи попросила суд выдать новый ордер на арест экс-президента страны

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Корея обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении надзорного ведомства.

Предыдущий ордер на арест, выданный сроком на полгода, истекает 16 октября. Прокуратура мотивировала свой запрос тем, что за отведенный срок не успевает допросить всех свидетелей по делу о коррупции и злоупотреблении властью, главным фигурантом которого является Пак Кын Хе. "Поскольку обвиняемая отвергает все обвинения, необходимо дальнейшее изучение доказательств", - отмечается в документе.

В декабре прошлого года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.