СМИ: из-за санкций цены на бензин в КНДР выросли в три раза с начала года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин в КНДР за последние месяцы выросли в три раза из-за ужесточения международных санкций. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные властей Республики Корея (РК).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"По нашей информации, цены на нефть в КНДР растут. Стоимость бензина выросла втрое по сравнению с началом года", - цитирует агентство чиновника министерства объединения РК. Он уточнил, что за литр топлива в КНДР просят около $5,1, и добавил, что стоимость риса и иностранной валюты в стране не изменилась.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.