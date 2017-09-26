СМИ: из-за санкций цены на бензин в КНДР выросли в три раза с начала года

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин в КНДР за последние месяцы выросли в три раза из-за ужесточения международных санкций. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные властей Республики Корея (РК).
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"По нашей информации, цены на нефть в КНДР растут. Стоимость бензина выросла втрое по сравнению с началом года", - цитирует агентство чиновника министерства объединения РК. Он уточнил, что за литр топлива в КНДР просят около $5,1, и добавил, что стоимость риса и иностранной валюты в стране не изменилась.
В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.
СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.