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Министру обороны Японии приказано не покидать Токио из-за обострения ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
26 сентября, 7:57 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 26, сентября. /ТАСС

Такой же приказ получил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга - второй человек в правительстве

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ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приказал министру обороны страны Ицунори Онодэре постоянно находиться в пределах Токио в период между предстоящим в четверг роспуском ключевой нижней палаты парламента и проведением внеочередных всеобщих выборов 22 октября. Такая мера предпринимается для обеспечения максимально быстрой реакции на возможные провокации со стороны КНДР, сообщил во вторник глава военного ведомства на пресс-конференции в японской столице.

"Избирательная кампания - крайне серьезный период с точки зрения обеспечения безопасности, - сказал Онодэра. - Глава правительства дал мне указание в это время постоянно находиться в столице и тщательно заниматься всеми проблемами обороны Японии". По его словам, такой же приказ получил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга - второй человек в правительстве.

В настоящее время ситуация вокруг Корейского полуострова остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды проводила испытания баллистических ракет, которые ряд экспертов считают прототипами межконтинентальных. 29 августа и 15 сентября она осуществила два пуска ракет средней дальности, которые пролетали над территорией Японии. Затем 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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