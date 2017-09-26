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Сайт ТАСС подготовил спецпроект об устройстве политической жизни Китая

Международная панорама
26 сентября, 11:00 UTC+3

Проект будет пополняться новыми материалами каждый вторник с 26 сентября по 24 октября

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andy Wong

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект "Анатомия Китая", посвященный XIX съезду Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая (КПК), который начнет свою работу 18 октября.

СПЕЦПРОЕКТ

Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.

Специальный проект ТАСС о политической жизни Китая

Спецпроект будет состоять из 13 отдельных статей, посвященных различным аспектам внутриполитической жизни Китая, устройству власти в стране, составу ее вооруженных сил, отношениям на международной арене. В проекте также рассказывается об отношении "центра" к таким регионам Китая, как Синьцзян, Тибет, Гонконг и Макао.

Каждый вторник, с 26 сентября по 24 октября, спецпроект будет пополняться новыми статьями. За это время читатель сможет ознакомиться с тем, какое значение в политической жизни Китая имеют съезды КПК, какова роль партии в стране, какой карьерный путь прошел председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, в рамках спецпроекта будет опубликована интерактивная схема устройства власти в Китае и соотношения партийных и государственных органов.

Отличительными чертами спецпроекта ТАСС стали уникальный дизайн каждой главы и использование китайских иероглифов, дублирующих названия статей и подзаголовков.

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