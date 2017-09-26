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МИД КНР: в войне на Корейском полуострове никто не выйдет победителем

Международная панорама
26 сентября, 10:56 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 26, сентября. /ТАСС

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "самонадеянность и взаимные провокации только повысят риск конфронтации и конфликта и сократят место для маневра в рамках политического разрешения"

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ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. В случае начала войны на Корейском полуострове никто не сможет выйти из этого конфликта победителем. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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"В войне на Корейском полуострове не будет победителей. Она станет трагедией для стран региона", - подчеркнул дипломат.

"Надеемся, что американские и северокорейские политики поймут, что обращение к оружию никогда не будет жизнеспособным выходом. Мы должны подчеркнуть, что самонадеянность и взаимные провокации только повысят риск конфронтации и конфликта и сократят место для маневра в рамках политического разрешения", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C 23 сентября пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.

В понедельник глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил журналистам в Нью-Йорке, что Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

Санкции КНДР

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В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа осуществила очередной ракетный пуск, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание.

Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

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