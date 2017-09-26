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El Pais: на референдуме в Каталонии международные наблюдатели будут присутствовать

Международная панорама
26 сентября, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По данным издания, все они являются сотрудниками Гаагского центра стратегических исследований

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Каталонии пригласило 14 международных наблюдателей для контроля проведения референдума о независимости автономии, запланированного на 1 октября. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По данным издания, все они являются сотрудниками Гаагского центра стратегических исследований, который занимается изучением процессов выборов. Как отмечает газета, прибытие делегации в Каталонию ожидается в среду, 27 сентября, а завершение миссии - во вторник, 3 октября. Четверо из 14 наблюдателей останутся в Барселоне, а остальные будут следить за выборами в городах Жирона, Лерида, Таррагона, Фигерас, Сабадель и Вик.

Также правительство пригласило делегацию, в которую, как ожидается, войдут около 30 депутатов Европарламента от нескольких стран. Среди приглашенных - представители Шотландской национальной партии, партии "Новый фламандский альянс", североирландской партии "Шинн фейн", а также парламентарии из Швейцарии, Дании и Норвегии. Они будут поделены на 10 групп и также посетят различные города Каталонии.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

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