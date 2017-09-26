WSJ: США ограничат полеты российских военных самолетов над своей территорией

Косаченко: отстранение Квята связано с желанием "Торо Россо" "встряхнуть" гонщикаСпорт 26 сентября, 12:41
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 38Спорт 26 сентября, 12:32
Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетамЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:30
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в АрктикеНаука 26 сентября, 12:22
Минфин: расчеты биткоинами в России легализованы не будутЭкономика и бизнес 26 сентября, 12:22
THR: сиквел "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 годаКультура 26 сентября, 12:20
Чемпионка мира Губайдуллина не выступит на турнире сильнейших пятиборцев мира в КатареСпорт 26 сентября, 12:19
WADA не изменит критерии восстановления РУСАДАСпорт 26 сентября, 12:18
Пресс-конференция о старте программы наставничества в России. ВидеотрансляцияОбщество 26 сентября, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США, проводимых в соответствии с Договором об открытом небе. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над своей территорией. "В то время как договор разрешает полеты на расстояние до 5 тыс. км, Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью, - пишет газета со ссылкой на представителя Пентагона. - С учетом того, что для полного осмотра этого района в рамках Договора о свободном небе требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам договора приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России".
По имеющейся у издания информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями. Официально США объявят о своем решении на встрече Консультативной комиссии по открытому небу, которая пройдет во вторник в Вене.
Договор о свободном небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами- участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.