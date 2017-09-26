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В ХСС потребовали отставки Зеехофера с поста главы партии из-за фиаско на выборах

Международная панорама
26 сентября, 12:58 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, сентября. /ТАСС

По мнению одного из депутатов баварского ландтага, новым руководителем мог бы стать нынешний министр финансов Баварии Маркус Зёдер

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БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат баварского ландтага от Христианско-социального союза (ХСС) Александер Кёниг потребовал отставки Хорста Зеехофера с поста председателя партии из-за ее провала на выборах в Бундестаг. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Мюнхене.

"Нам нужен другой кандидат на [предстоящих осенью 2018 года] выборах в ландтаг", - приводит слова Кёнига агентство DPA. "Подходящим кандидатом" он считает нынешнего министра финансов Баварии Маркуса Зёдера.

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Кёниг подчеркнул, что для него "важно не наказать несущих ответственность [за фиаско], а определить по возможности лучшего кандидата", который возглавит партию на сложных выборах в земельный парламент и будет руководить ею в последующие годы. Он высказался за скорейшие перестановки в руководстве ХСС.

Недовольство Зеехофером выразили и другие члены ХСС. Так, глава одного из окружных отделений партии в Нюрнберге Йохен Колер написал на своей странице в Facebook: "Даже если сам Зеехофер сказал, что "ни на секунду" не задумывается об уходе, это делаем мы". "За кадровое обновление!" - подчеркнул Колер. Аналогичные призывы прозвучали и из других отделений этой партии.

ХСС в Баварии по итогам выборов в Бундестаг получил рекордно низкий результат - около 39%, потеряв более 10% голосов. При этом в регионе резко укрепились позиции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Комментируя в воскресенье итоги выборов, Зеехофер заявил, что ХСС предстоит "закрыть правый фланг", чтобы избежать дальнейшего оттока голосов к АдГ.

Согласно официальным предварительным результатам, консервативный блок Ангелы Меркель в составе Христианско-демократического союза и ХСС победил на выборах в Бундестаг, набрав 33% голосов избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал- демократическая партия Германии, за которую проголосовали 20,5% немцев. АдГ поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, а Левую партию - 9,2%.

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