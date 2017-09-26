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МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины

Международная панорама
26 сентября, 13:36 UTC+3 ВЕНА 26, сентября. /ТАСС

Будапешт будет блокировать любые инициативы, выгодные Киеву в международных организациях, подчеркнул глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто

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Глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто

© REUTERS/Bernadett Szabo

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Венгрия в Европейском Союзе заблокирует и наложит вето на любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции в рамках программы Восточного партнерства.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании", ограничивающего изучение языка нацменьшинств.

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"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.

Решение Порошенко Сийярто назвал "постыдным и позорным". В заявлении, опубликованном на сайте МИД Венгрии, глава ведомства отметил, что президент говорил о европейской Украине, декларировал стремление быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

Теперь Украина "с этого момента может практически забыть" о Европе, заключил глава МИД Венгрии.

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