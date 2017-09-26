"Оппозиционный блок": новый закон об образовании разрушает государственность Украины

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Введение на Украине нового закона "Об образовании", ограничивающего обучении на языках нацменьшинств, является нарушением конституции и прав неукраиноязычных украинцев. Об этом заявили в партии "Оппозиционный блок".
"Власть разрушает не только имидж Украины в глазах Европы, она разрушает демократию и государство. Языковые нормы закона "Об образовании" свидетельствуют о неадекватности власти", - говорится в заявлении.
В партии также отметили, что будут бороться в судах за отмену языковых норм. "Мы будем отстаивать право каждого украинца говорить и слышать на родном языке. Каждый человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения", - добавили в оппозиции.
По мнению политической силы, "только смена власти позволит сохранить страну".
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша. После подписания закона Порошенко глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе заблокирует и наложит вето на любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.