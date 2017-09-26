ЕК не намерена вмешиваться в ситуацию с референдумом о независимости Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. ЕК не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии, которую она считает внутренним делом Испании, однако пристально следит за этой темой. Об этом заявила на брифинге еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.

"Еврокомиссия не имеет полномочий вмешиваться во внутренние дела Испании. Мы пристально следим за тем, что там происходит на данном этапе, но не даем комментариев", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Согласно опросам общественного мнения, свыше трех четвертей населения Каталонии выступают за независимость.

Испанские власти в настоящий момент всеми средствами, включая административные, полицейские и информационные пытаются воспрепятствовать проведению этого голосования.