ЕС сожалеет, что власти Иракского Курдистана провели референдум о независимости

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз сожалеет о проведении референдума о независимости Иракского Курдистана и выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя внешнеполитической службы сообщества.

"ЕС неоднократно призывал воздержаться от проведения референдума в односторонней манере, тем более на спорной территории. ЕС сожалеет, что эти призывы не были услышаны", - говорится в заявлении.

"ЕС призывает все стороны действовать спокойно и сдержанно, а также подтвердить свою приверженность к решению всех текущих спорных вопросов в политической и экономической сферах путем диалога, ведущего к взаимно согласованным решениям. ЕС остается готов поддерживать такой диалог", - отмечается в документе.

Окончательные итоги прошедшего в понедельник референдума будут подведены в течение 72 часов после его окончания, однако уже сейчас можно говорить о предварительных результатах. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака, юридический статус которого закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо- востоке страны.

Против проведения референдума ранее выступило центральное правительство Ирака, которое считает его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают и в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.