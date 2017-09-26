Журналисты обвинили ЕК в двойных стандартах из-за ее реакции на события в Каталонии

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БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Международные жуналисты в Брюсселе обвинили Еврокомиссию (ЕК) в применении двойных стандартов в связи с молчаливой реакцией этого института на события в Каталонии. Представители СМИ уже около двух недель не могут на ежедневных регулярных брифингах для журналистов добиться какой-либо реакции или комментария Брюсселя относительно происходящего в Испании.
"Мы видим двойные стандарты, которых придерживается Еврокомиссия. Одни стандарты - для, например, Турции, Венгрии. Другие стандарты - для Каталонии. Это не наша интерпретация, это факт. И Еврокомиссия должна объяснить, почему она придерживается этой линии", - говорят журналисты.
Однако официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас ничего нового не сказал в ответ на эти обвинения, повторив несколько раз то же самое, что говорят еврокомиссары и руководство ЕК: "Мы уважаем конституционный порядок стран-членов и не вмешиваемся во внутренние дела. А как вы это трактуете - ваше дело, вы имеете на это право".
Журналисты, в частности, просили Еврокомиссию прокомментировать информацию о том, что гражданская гвардия Испании ограничила доступ к более 140 сайтам в поддержку референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября. Однако, как и на всех предыдущих брифингах, получили молчаливую реакцию.
"Если, предположим, в Камбодже заблокируют сайт, вы осудите это. А если это происходит в европейской стране, вы предпочитаете хранить молчание", - подчеркивают журналисты.
По данным агентства EFE, блокировка сайтов была осуществлена, согласно решению Верховного суда Каталонии, принятому в прошлую субботу и наделяющему правоохранителей полномочиями закрывать страницы, на которых размещена информация в поддержку проведения референдума о независимости, запрещенного Конституционным судом Испании.
В понедельник Национальная полиция Испании провела допрос нескольких десятков создателей копий сайтов референдума. Среди допрашиваемых, в частности, фигурировал создатель домена marianorajoy.cat, адрес которого состоит из имени и фамилии главы правительства Испании Мариано Рахоя. Сайт тем не менее перенаправлял посетителей на официальный портал референдума, который суд постановил заблокировать.
23 сентября Верховный суд Каталонии принял решение о блокировке трех сайтов, которые помогали получить доступ к информации о расположении избирательных участков. Ссылки на них размещались в аккаунтах членов правительства Каталонии в социальных сетях. Изначально же эти данные были опубликованы на официальном сайте референдума.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.