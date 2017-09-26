СМИ: Украина задействована в теневых поставках оружия в Африку из ЕС

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина является посредником в незаконных поставках оружия из стран Евросоюза в Африку и на Ближний Восток. Такое утверждение содержится в материалах международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщает украинское информагентство News.liga.net.

"Полученные OCCRP документы показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, поставляющей оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия происходят из стран - нынешних членов ЕС", - отмечается в статье. В основе экспортной схемы лежит лазейка в украинском законодательстве, которая позволяет убрать из документов происхождение и назначение оружия, перемещая его по всему миру, считают авторы расследования.

Они утверждают, в частности, что в 2014-2016 годах украинская частная компания "Техимпекс", специализирующаяся на продаже, ремонте и модернизации вооружений, заключила по меньшей мере 26 сделок по вооружениям на общую сумму $29,5 млн, включая "миллионы, заработанные на схеме отмывания поставок оружия".

Например, по данным расследования, в феврале 2016 года "Техимпекс" закупил вооружения у частной польской фирмы Army Trade. "Но вооружения не остались на Украине, "Техимпекс" продал их "Укринмашу" и его материнской компании "Укрспецэкспорт". "Укринмаш" забрал 9-17%, а затем продал их своим африканским клиентам. В отгрузочных документах на 37 [военных] машин страной их происхождения указали Украину, скрыв их истинное происхождение", - говорится в материалах.

В свою очередь госкомпания "Укринмаш", занимающаяся экспортом вооружений, как утверждает OCCRP, в 2015-2016 годах подписала соглашения на поставку в африканские Уганду и Бурунди 59 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) неукраинского происхождения. "Машины стоимостью не менее $4,1 млн были приобретены в Польше, государстве - члене ЕС, придерживающемся строгих правил экспорта оружия. Они были отправлены на Украину по частям, после чего 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через ОАЭ. Иными словами, как грязные деньги проходят через ряд счетов, так и машины были "отмыты" с целью скрыть их происхождение, маршрут поставки и пункт назначения", - отмечается в материале.

"Техимпекс" занимается "отмыванием" вооружений и их запчастей, производимых в Польше, Словакии, Молдавии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине, говорится в статье. Документы компании свидетельствуют, что оружие продается на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, в частности в Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду, заявляют журналисты.

Незаконные поставки

В МИД Польши, комментируя в связи с расследованием информацию о поставке на Украину БРДМ, отметили, что в 2014-2015 годах не было выдано ни одной лицензии на экспорт этой техники на Украину, включая комплектующие. В ведомстве предполагают, что поставки могли быть незаконными. В свою очередь владелец польской Army Trade, подтвердив OCCRP факт соглашения с "Техимпексом" о поставках запчастей бронеавтомобилей, утверждает, что Киев ничего не говорил о планах продавать БРДМ в третьи страны. Cовладелец "Техимпекса" Евгений Ващилин полностью отрицает покупку у поляков комплектующих к военной технике.

В Госслужбе экспортного контроля в комментарии для OCCRP отказали. Также не стали комментировать ситуацию в "Укринмаше".

25 сентября 2017 года Amnesty International заявила, что "Укринмаш" причастен к поставкам оружия в Южный Судан, что противоречит договору о торговле оружием. В госкомпании эту информацию опровергли.