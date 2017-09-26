Мэй сообщила Туску, что взаимовыгодная сделка по Brexit возможна

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ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что Лондон и Брюссель смогут найти обоюдовыгодные решения во время переговоров по Brexit, для чего, по ее мнению, требуется проявить изобретательность. Об этом она заявила перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в британской столице. Высказывания политиков перед началом встречи транслировал телеканал Sky News.
"Мы сможем обсудить положения, которые я обозначила в моей речи во Флоренции, то, как мы можем работать вместе, чтобы установить отношения глубокого партнерства с Евросоюзом после выхода из ЕС, наши обязательства в рамках экономического партнерства, в обеспечении безопасности Европы", - сказала Мэй.
"Если мы проявим изобретательность в том, как мы подходим к обсуждению этих вопросов, мы сможем найти решения, которые будут выгодны как остающимся 27 странам ЕС, так и Великобритании, и отношения партнерства и сотрудничества между Соединенным Королевством и ЕС сохранятся", - добавила она.
В ответ Туск заявил, что высоко оценивает программную речь по Brexit, произнесенную Мэй в Италии 22 сентября. В ней глава британского правительства сообщила о том, что Лондон готов выполнять свои обязательства, взятые в рамках членства в ЕС, вплоть до 2020 года, а также выступила за двухлетний переходный период после официальной даты "развода" в марте 2019 года.
"После вашей отличной речи во Флоренции я настроен намного более оптимистично", - сказал Туск. В то же время глава Евросовета заявил, что есть необходимость добиться более конкретного результата. "Конечно, нам всем нужно сделать что-то более значительное", - сказал он.