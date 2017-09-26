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Минобрнауки Украины на День защитника рекомендовало школам провести урок памяти УПА

Международная панорама
26 сентября, 16:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

В ведомстве подробно описали, как должны проходить подобные тематические уроки

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам провести на День защитника страны, отмечаемого 14 октября, урок, посвященный истории Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Соответствующая рекомендация опубликована во вторник на сайте ведомства.

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"В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях рекомендуем провести по случаю Дня защитника Украины и 75-летия начала формирования Украинской повстанческой армии урок защитников, экскурсии в исторические, краеведческие и другие мемориальные музеи, места памяти, связанные с украинским освободительным движением", - говорится в документе.

Кроме того, минобрнауки предложило провести в этот день в учебных заведениях встречи учеников с "ветеранами" УПА или участниками АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе), просмотр кинофильмов, воспитательные часы, дискуссионные площадки и другие тематические мероприятия.

Причем в ведомстве подробно описали, как именно должны проходить эти тематические уроки. В том числе предложены фестиваль мультимедийных презентаций "Мы боремся за Украину: истории воинов УПА и АТО", урок-реконструкция "В тренировочном лагере" (воспроизведение обучения в лагере старшинской подготовки), а также школа выживания "Задача - выдержать и не предать" (исследования методов психологической и физической подготовки, конспирации, шифрования, передачи информации, разведка и отслеживание агентов НКВД и гестапо).

Ранее украинцы отмечали День защитника Отечества 23 февраля, который пришел на смену Дню советской армии. Однако после событий "майдана" и госпереворота новые власти решили отказаться от этой даты. В феврале 2015 года президент страны Петр Порошенко предложил создать специальный праздник - День защитника Украины - и сделать его выходным днем. Позднее Верховная рада одобрила изменения в трудовой кодекс, согласно которым его празднование назначено на 14 октября.

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