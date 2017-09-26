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Главный военный прокурор Украины: сторонам конфликта в Донбассе придется договариваться

Международная панорама
26 сентября, 16:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Анатолий Матиос сравнил события в Донбассе с гражданской войной в Испании и отметил, что "любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными"

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сравнил события в Донбассе с гражданской войной в Испании и высказал мнение, что сторонам придется договариваться, чтобы установить мир в регионе.

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"Только украинцы должны прийти к согласию, как в случае любой классической войны. Любая война не заканчивается победой, она заканчивается убитыми и ранеными, соответственно, придется договариваться, - сказал он в эфире телеканала "Прямой". - Как бы мне кто-то не припомнил на следующий день после эфира, но я считаю, что без реального понимания разными частями украинского общества того, что придется повторить не в части анализа и понимания гражданской войны в Испании, но придется повторить испанский опыт".

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януковича на востоке, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе, в которой активное участие приняли так называемые "добровольческие" батальоны, сформированные из активистов "евромайдана" и "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе и гибели тысяч людей. Лишь в февраля 2015 года благодаря усилиям лидеров стран "нормандской четверки" удалось приостановить огонь и начать мирный процесс.

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