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Зюганов: в Германии после выборов сложился выгодный для РФ "политический ландшафт"

Международная панорама
26 сентября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По мнению лидера ЛДПР, в ФРГ "меняется политический ландшафт Европы"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что по итогам выборов в Бундестаг в Германии сложилась политическая обстановка, которую Россия может максимально использовать в своих интересах.

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"Шума много, а картина примерно та же, что была в Англии год назад, в Голландии. И здесь [в Германии] меняется политический ландшафт Европы, его уже никто не остановит", - заявил он во вторник на заседании фракции коммунистов.

"Те, кто правые, их называют нацистами, я пока в их программах ничего нацистского не видел. Они победили, набрали почти 13% в сумме на двух вопросах, [в том числе на предложении] снять санкции с РФ . Что касается левых, то они прибавили, "зеленые" - где-то рядом. И в сумме, если посмотреть, это треть парламента, госпожа [Ангела] Меркель крепко пролетела, поэтому настроение сложное", - пояснил политик.

"В Германии ландшафт складывается такой, который позволяет нам более энергично вести переговоры. Мы должны максимально использовать это в наших интересах ", - подчеркнул Зюганов.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017
Страны
Россия Германия Нидерланды Великобритания
Персоны
Зюганов, Геннадий Андреевич
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