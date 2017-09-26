В Пентагоне считают, что КНДР скоро получит баллистическую ракету с ядерной боеголовкой

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. В распоряжении КНДР в скором времени появится межконтинентальная баллистическая ракета, оснащенная ядерной боеголовкой. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года. Прямая трансляция ведется на сайте комитета.

"Северная Корея скоро будет располагать межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной ядерной боеголовкой. Я не могу сказать, что это произойдет через три месяца, шесть или 18 месяцев. Это лишь вопрос времени", - отметил генерал.

По его словам, США уже сейчас "должны исходить из того, что у КНДР есть возможности нанесения удара по континентальной части США, а также желание использовать такие возможности".