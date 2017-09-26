ЕС поможет Украине в создании координационного центра управления границами

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Европейский союз готов оказать помощь Государственной пограничной службе Украины в создании межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами. Об этом заявил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли на встрече с председателем Госпогранслужбы Петром Цигикалом.

"Во время встречи была положительно оценена инициатива пограничного ведомства о создании межведомственного координационного органа субъектов интегрированного управления границами, для чего Европейский союз готов оказывать всестороннюю помощь, как экспертную, так и техническую", - сообщила пресс-служба украинского ведомства.

По ее информации, ЕС одобряет сотрудничество Госпогранслужбы с FRONTEX (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) и другими международными проектами.

В свою очередь председатель Госпогранслужбы обратил внимание на вопросы реформирования пограничного ведомства "в рамках общей реформы сектора безопасности и обороны Украины". "В том числе, в соответствии с концепцией интегрированного управления границами, главным направлением которой является интеграция в единое европейское и мировое пространства безопасности", - подчеркнул Цигикал.