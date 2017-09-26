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Глава Молдавии планирует обсудить с президентом РФ двусторонние отношения на саммите СНГ

Международная панорама
26 сентября, 19:37 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 26, сентября. /ТАСС

Ранее Додон сообщил, что планирует просить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов

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КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи двусторонние отношения. Об этом молдавский лидер сообщил в опубликованном во вторник интервью телерадиокомпании "Свободная Европа".

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"На 11 октября у меня согласована рабочая встреча с Путиным в Сочи. Там будет проходить заседание Совета глав государств СНГ. Мы будем обсуждать двустороннюю повестку, включая последние события, произошедшие между нашими странами", - сказал он.

Во вторник на встрече с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным Додон отметил устойчивый рост торговли между двумя государствами в последние несколько месяцев. Он также выразил признательность властям РФ за амнистию, под которую попали десятки тысяч молдавских гастарбайтеров, нарушивших ранее российское миграционное законодательство. Ранее Додон сообщил, что планирует просить у руководства России дополнительной амнистии для трудовых мигрантов, которые не успели легализоваться.

Несмотря на эти шаги, правительство Молдавии, в оппозиции к которому находится президент республики, в мае выслало из страны пятерых российских дипломатов, а в августе объявило персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина, который является сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Додон возложил ответственность за эти действия на правящую в республике Демократическую партию Молдовы и ее "западных кураторов", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Кишиневом и Москвой.

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Темы
Дипломатический конфликт между Россией и Молдавией
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Путин, Владимир Владимирович
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