Вице-премьер Украины: законопроект о гастролях артистов РФ рассмотрят в начале октября

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий организацию гастролей на Украине российских артистов, может быть принят Верховной радой в первом чтении уже в первых числах октября. Об этом сообщил во вторник вице-премьер Вячеслав Кириленко после окончания заседания Межведомственной комиссии по вопросам национально-патриотического воспитания, которое состоялось в городе Батурин Черниговской области.
"Я надеюсь, что этот законопроект будет принят в первом чтении на следующей пленарной неделе (3 - 5 октября), потому что он не такой большой и тема всем известна, - приводит его слова агентство Укринформ. - Я проводил предварительные консультации перед внесением законопроекта, и депутаты поддержали его. Значит, не должно быть трудностей с голосами".
В случае принятия законопроекта, пояснил вице-премьер, организаторы гастролей российских артистов должны будут за 30 дней до планируемого мероприятия направить информационный запрос в Службу безопасности Украины с тем, чтобы она подтвердила возможность пересечения границы гражданином России. При этом предусматривается ответственность и самих организаторов гастрольных мероприятий, если они не обратятся с запросом в СБУ или предоставят неполную информацию.
23 сентября комитет Верховной рады по вопросам культуры уже поддержал этот законопроект, согласно которому российских артистов можно приглашать на Украину только после разрешения СБУ.