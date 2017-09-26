В Twitter объяснили, почему не удалили сообщение Трампа про КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter во вторник пояснил, почему не стал удалять сообщение президента США Дональда Трампа про КНДР, которое многие сочли нарушающим правила данной соцсети.

Речь идет о "твите", который американский лидер оставил в субботу на своей странице после выступления главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН. "Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут", - написал Трамп. Глава Белого дома уже несколько раз называл "человеком-ракетой" лидера КНДР Ким Чен Ына.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 September 2017

Некоторые пользователи сервиса после этого пожаловались, что данное сообщение содержит в себе угрозу и оскорбление, что противоречит политике Twitter и поэтому должно быть удалено. Сервис, однако, этого делать не стал.

В правилах Twitter говорится, что его пользователи не могут публиковать оскорбления, угрозы, призывы к насилию и сообщения, разжигающие рознь.

Во вторник соцсеть на одной из своих официальных страниц выступила с разъяснениями, заявив, что не удалила сообщение Трампа, так как оно являлось "информационно значимым". "Мы рассматриваем перечень факторов, когда оцениваем, нарушает ли тот или иной "твит" наши правила, - заявили в компании. - В том числе мы изучаем, является ли "твит" информационно значимым и представляет ли он общественный интерес".

В Twitter добавили, что среди его сотрудников имеются внутренние правила на этот счет. В компании отметили, что данный момент вскоре также будет отражен в общедоступном пользовательском соглашении.