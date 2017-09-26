В Twitter объяснили, почему не удалили сообщение Трампа про КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter во вторник пояснил, почему не стал удалять сообщение президента США Дональда Трампа про КНДР, которое многие сочли нарушающим правила данной соцсети.
Речь идет о "твите", который американский лидер оставил в субботу на своей странице после выступления главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН. "Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты, то слишком долго они не протянут", - написал Трамп. Глава Белого дома уже несколько раз называл "человеком-ракетой" лидера КНДР Ким Чен Ына.
Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 September 2017
Некоторые пользователи сервиса после этого пожаловались, что данное сообщение содержит в себе угрозу и оскорбление, что противоречит политике Twitter и поэтому должно быть удалено. Сервис, однако, этого делать не стал.
В правилах Twitter говорится, что его пользователи не могут публиковать оскорбления, угрозы, призывы к насилию и сообщения, разжигающие рознь.
Во вторник соцсеть на одной из своих официальных страниц выступила с разъяснениями, заявив, что не удалила сообщение Трампа, так как оно являлось "информационно значимым". "Мы рассматриваем перечень факторов, когда оцениваем, нарушает ли тот или иной "твит" наши правила, - заявили в компании. - В том числе мы изучаем, является ли "твит" информационно значимым и представляет ли он общественный интерес".
В Twitter добавили, что среди его сотрудников имеются внутренние правила на этот счет. В компании отметили, что данный момент вскоре также будет отражен в общедоступном пользовательском соглашении.