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ГП Украины получила доступ к разговорам всех абонентов "Киевстара" во время "майдана"

Международная панорама
26 сентября, 19:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Арест наложен на всю информацию о входящих и исходящих сообщениях и звонках, а также о местонахождении абонентов

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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре Украины доступ к звонкам и перепискам всех клиентов оператора мобильной связи "Киевстар" в период с ноября 2013 года по март 2014 года, когда происходили события на "майдане". Об этом сообщил во вторник представитель адвокатского объединения Lawyer Association Lex & Buckler Олег Бабич.

"Удовлетворено ходатайство... департамента специальных расследований ГПУ и наложен арест на имущество с запретом любым служебным и должностным лицам "Киевстара" распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, сервера и другое) в части уничтожения, повреждения, изменения, переработки информации за период с 20 ноября 2013 года по 16 марта 2014 года", - говорится в решении суда, фотография которого опубликована в Facebook адвоката.

В решении суда уточняется, что арест наложен на всю информацию о входящих и исходящих сообщениях и звонках абонентов, а также о местонахождении пользователей, что стало поводом для апелляции со стороны "Киевстара". Оператор просил суд разъяснить решение, так как оно "недостаточно четкое и понятное для тех, кто должен его осуществить". Однако Печерский суд не удовлетворил ходатайство, в следствие чего "Киевстар" обратился в вышестоящую инстанцию с апелляцией.

По мнению Бабича, такое решение Печерского суда фактически открывает доступ следователям ко всему оборудованию "Киевстар" для получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке всех абонентов оператора мобильной связи. "Вместо того чтобы получать такую информацию по конкретным людям, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, прокуратура решила не заморачиваться и получила судебное решение по всем гражданам", - написал он.

Апелляционный суд Киева признал незаконным отказ Печерского суда удовлетворить апелляцию и назначил новое заседание для рассмотрения просьбы оператора разъяснить, какие именно данные попадают под арест и в распоряжение прокуратуры.

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