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Киев ведет переговоры с Канадой о строительстве на Украине завода боеприпасов

Международная панорама
26 сентября, 21:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

В минобороны Украины сообщили, что во время переговоров с министром нацобороны Канады был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина предложила Канаде принять участие в строительстве завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил во вторник министр обороны Степан Полторак по итогам переговоров с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который находится в Киеве с официальным визитом.

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"Мы бы хотели, чтобы Канада приобщилась к строительству завода боеприпасов на Украине", - сказал украинский министр.

По словам Полторака, "переговоры по этому вопросу продолжаются". Кроме того, сказал министр, был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии.

В июле президент Петр Порошенко предложил построить на Украине завод по производству боеприпасов. Этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и постсоветского. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1,4 млрд гривен (примерно $54 млн).

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Полторак, Степан Тимофеевич
Темы
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