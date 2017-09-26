Киев ведет переговоры с Канадой о строительстве на Украине завода боеприпасов

Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 21:39
Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против ВенесуэлыМеждународная панорама 26 сентября, 21:23
Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:21
СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавшихМеждународная панорама 26 сентября, 21:20
Новым президентом Российской академии наук избран Александр СергеевНаука 26 сентября, 21:16
"ВИМ-Авиа" может прекратить полетыЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:07
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"Спорт 26 сентября, 20:59
Что означает для РАН избрание президентом Александра СергееваНаука 26 сентября, 20:40
США расширили санкционные списки по КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина предложила Канаде принять участие в строительстве завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил во вторник министр обороны Степан Полторак по итогам переговоров с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который находится в Киеве с официальным визитом.
"Мы бы хотели, чтобы Канада приобщилась к строительству завода боеприпасов на Украине", - сказал украинский министр.
По словам Полторака, "переговоры по этому вопросу продолжаются". Кроме того, сказал министр, был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии.
В июле президент Петр Порошенко предложил построить на Украине завод по производству боеприпасов. Этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и постсоветского. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1,4 млрд гривен (примерно $54 млн).