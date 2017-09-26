Генсек ООН возложил на РФ и США ответственность за будущее ядерного разоружения

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Отсутствие у России и США планов сокращения ядерных арсеналов после 2021 года, а также модернизация данного вида вооружений мешают прогрессу в ядерном разоружении. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю отмечаемого 26 сентября Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Он отметил "значительные усилия, которые предпринимали в прошлом ядерные державы, в особенности Российская Федерация и Соединенные Штаты, по сокращению своих арсеналов и снижению роли ядерного оружия в обеспечении своей безопасности". "Однако из-за дорогостоящих кампаний по модернизации, а также отсутствия плана сокращения ядерных арсеналов после истечения нового договора о СНВ (в 2021 году - прим. ТАСС) сложно понять, как добиться прогресса в разоружении", - заявил генсек.

Гутерриш указал на "серьезные разногласия" между государствами по этому вопросу. "20-летний застой в работе Конференции по разоружению только углубил этот раскол. Действительно, мы живем в трудное время, но это не должно быть оправданием для того, чтобы уйти от нашей общей ответственности, которая состоит в построении более мирного международного сообщества", - подчеркнул он.

Генсек напомнил, что ядерное разоружение является основной целью ООН со дня принятия Генеральной Ассамблеей самой первой резолюции 24 января 1946 года. "Мир будет защищен от применения ядерного оружия только тогда, когда этого оружия не станет", - подчеркнул он. По словам Гутерриша, выполнение данной задачи в последнее время связано со множеством вызовов, одним из которых является ядерная программа КНДР. Он осудил проведенные этой страной в сентябре ядерные и ракетные испытания, а также приветствовал реакцию Совета Безопасности ООН, ужесточившего санкции в отношении Пхеньяна.

Административный глава всемирной организации выразил уверенность, что международные нормы в этой области укрепит Договор о запрещении ядерного оружия, открывшийся для подписания 20 сентября. Все ядерные державы отказались становиться участниками соглашения. Не упомянув этого факта в своем послании, генсек ООН призвал государства начать всесторонний диалог, возобновить сотрудничество и принять "практические меры для необратимого, поддающегося проверке и универсального уничтожения ядерного оружия".