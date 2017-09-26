Багдад дал Эрбилю 72 часа на передачу аэропортов и КПП под управление федеральных властей

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральное правительство Ирака отвело руководству Иракского Курдистана трое суток на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов. Об этом сообщил во вторник телеканал "Ас-Сумария".
"Мы приняли решение запретить международные авиарейсы в и из Иракского Курдистана через три дня, если управление аэропортами не будет передано федеральному правительству", - приводит телеканал слова премьер-министра Хейдара аль-Абади.
Отмечается, что речь также идет о контрольно-пропускных пунктах на границах курдской автономии Ирака с Ираном и Турцией.
Ранее аналогичный пакет мер в ответ на отвергнутый Багдадом референдум о независимости Иракского Курдистана одобрил Совет представителей (парламент). В частности, законодатели настаивали на передаче под контроль центрального правительства пограничных терминалов и аэропортов, расположенных в Иракском Курдистане.
В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. Его результаты будут подведены в ближайшие несколько дней, однако уже сейчас можно говорить о предварительных результатах. Подсчет чуть более 280 тысяч из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% граждан сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готова к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.