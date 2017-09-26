Тиллерсон проведет встречу с министром иностранных дел Кубы

Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 21:39
Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против ВенесуэлыМеждународная панорама 26 сентября, 21:23
Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:21
СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавшихМеждународная панорама 26 сентября, 21:20
Новым президентом Российской академии наук избран Александр СергеевНаука 26 сентября, 21:16
"ВИМ-Авиа" может прекратить полетыЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:07
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"Спорт 26 сентября, 20:59
Что означает для РАН избрание президентом Александра СергееваНаука 26 сентября, 20:40
США расширили санкционные списки по КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.
"Встреча состоится в 17:00", - уточнил он. Беседа глав внешнеполитических ведомств пройдет в закрытом режиме, повестка не оглашается.
С момента инаугурации президента США Дональда Трампа США и Куба еще ни разу не контактировали на подобном уровне.
Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.
Позднее министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.