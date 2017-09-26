Тиллерсон проведет встречу с министром иностранных дел Кубы

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Встреча состоится в 17:00", - уточнил он. Беседа глав внешнеполитических ведомств пройдет в закрытом режиме, повестка не оглашается.

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа США и Куба еще ни разу не контактировали на подобном уровне.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Позднее министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.