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Тиллерсон проведет встречу с министром иностранных дел Кубы

Международная панорама
26 сентября, 20:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

С момента инаугурации Дональда Трампа Соединенные Штаты и Куба еще ни разу не контактировали на подобном уровне

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

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© AP Photo/Ramon Espinosa

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"Встреча состоится в 17:00", - уточнил он. Беседа глав внешнеполитических ведомств пройдет в закрытом режиме, повестка не оглашается.

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа США и Куба еще ни разу не контактировали на подобном уровне.

Ранее Госдепартамент сообщил о 21 сотруднике посольства США в Гаване, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Профсоюз внешнеполитического ведомства - Американская ассоциация дипломатической службы (American Foreign Service Association) - подтвердил сведения телекомпании CBS о том, что врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе американских дипломатов "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Позднее министерство иностранных дел Кубы категорически отвергло причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.

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