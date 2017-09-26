Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информагентство ISNA.

Отмечается, что выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.

Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов.

"Мы активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter.

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) 26 September 2017

Он отметил, что ежедневно в мессенджере блокируют более тысячи каналов, ботов и чатов с содержанием, связанным с терроризмом и порнографией.