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Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова

Международная панорама
26 сентября, 20:31 дата обновления: 26 сентября, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Выдвижение обвинений связано с популярностью Telegram среди боевиков ИГ

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Павел Дуров

Павел Дуров

© REUTERS/Albert Gea

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ирана возбудила уголовное дело против создателя Telegram Павла Дурова. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информагентство ISNA.

Отмечается, что выдвижение обвинений связано с популярностью мессенджера среди боевиков "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), а также с его использованием наркоторговцами и торговцами людьми.

Дуров считает, что причины возбуждения против него в Иране уголовного дела не связаны с обвинениями в том, что эта площадка популярна среди террористов. 

"Мы активно блокируем в Иране связанный с терроризмом и порнографией контент. Я думаю, что настоящие причины заключаются в другом", - написал Дуров во вторник на своей странице в Twitter.

Он отметил, что ежедневно в мессенджере блокируют более тысячи каналов, ботов и чатов с содержанием, связанным с терроризмом и порнографией.

 

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