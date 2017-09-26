Киевский суд разрешил брату Саакашвили проживать на Украине

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева признал незаконным решение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины об отмене разрешения на проживание в стране Давиду Саакашвили, брату экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.
"Решение Государственной миграционной службы отменено. Давид Саакашвили может [оставаться в стране] полностью на законных основаниях, как он здесь и находился больше года, так он может и продолжать находиться", - отметил адвокат.
2 сентября ГМС обязала Давида Саакашвили добровольно покинуть территорию Украины, пригрозив в противном случае выдворением в страну гражданской принадлежности. В тот же день сотрудники Национальной полиции доставили Давида Саакашвили в органы государственной миграционной службы для дальнейшей его депортации. Защита обжаловала решение ГМС в Печерском райсуде.